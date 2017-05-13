В Македонии могут сформировать правительство без участия президента

2017-05-13 11:39 | www.oxu.az | 2

Новоизбранный спикер Собрания (парламента) Македонии Талат Джафери заявил, что новое правительство страны может быть сформировано после 20 мая без мандата от президента, по решению парламентского большинства, передает Oxu.Az со ссылкой на новостной портал МКД.

«Не буду никого упрашивать и меньше всего — Иванова. Мое законное обязательство — ждать его решения 10 дней, и нечего тут просить. От 20 мая и далее все зависит от воли парламентского большинства», - заявил председатель Собрания.

Джафери уточнил, что, согласно македонской Конституции, президент должен вручить мандат на формирование кабмина в течение 10 дней после запроса спикера, затем носитель мандата имеет 20 дней для подготовки программы и состава правительства, после чего в течение 15 дней должно быть созвано заседание парламента для их рассмотрения.

Ранее президент Македонии Георге Иванов потребовал от лидера оппозиции Зорана Заева, который сформировал парламентское большинство по итогам прошедших 11 декабря выборов с участием своего Социал-демократического союза (СДСМ) и представителями албанских партий, гарантии неизменности конституционного устройства, единства и целостности государства. Без этого Иванов отказался вручать мандат на формирование нового кабмина, на что Заев пообещал, что гарантии для главы республики будут оформлены и переданы им и лидерами албанских движений в ближайшее время.