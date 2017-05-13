Женская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике лидирует в командном зачете соревнований Исламиады

2017-05-13 11:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике в составе Марины Некрасовой, Юлии Иншиной и Екатерины Тишковой по итогам первого дня лидирует в командном зачете соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

После двух упражнений в активе азербайджанской команды 50,850 балла. На втором месте сборная Турции с 48,400 балла, на третьем - Индонезия (44,500 балла).

Комплект медалей в командном соревновании будет разыгран завтра по итогам четырех упражнений.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали соревнования по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Сегодня также пройдут квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на кольцах и брусьях.

Азербайджан на соревнованиях представляют Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов среди мужчин и Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова среди женщин.

За ходом соревнований наблюдает президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)