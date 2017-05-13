Азербайджанский дзюдоист начал выступление на Исламиаде с победы

2017-05-13 11:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист, чемпион Европы Хидаят Гейдаров начал выступление на Исламиаде с победы.

На соревнованиях по дзюдо в рамках Игр исламской солидарности его соперником стал представитель Того Фредерик Адебайо Олимпио.

В напряженной борьбе победу одержал азербайджанский спортсмен.

В субботу стартовали соревнования по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Среди женщин за медали борются Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.

В соревнованиях по дзюдо среди мужчин Азербайджан представляют еще Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.