Движение транспорта в направлении Зых полностью ограничено

2017-05-13 11:42 | www.apa.az | 3

Движение транспорта в направлении от Международного аэропорта до Зыхского круга полностью ограничено.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бакинском транспортном агентстве, в связи с обновлением дорожной разметки на автомагистрали Зых – Международный аэропорт, на первой полосе движение транспорта ограничено, а на второй ограничение скорости снижено до 60 км/час. Открытые полосы используются как двусторонние.

Водителям советуют учитывать изменения и не превышать скорость.