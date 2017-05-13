Кончита Вурст отказалась от женского образа – ФОТО

2017-05-13 11:45 | www.oxu.az | 3

Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заявил, что начал избавляться от женского образа в пользу более «мужественного».

Изменения в основном касаются его гардероба, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.

По словам Нойвирта, главная цель — победа на международном песенном конкурсе «Евровидение» — достигнута. Теперь ему хочется стать «новым человеком», а не «бородатой леди».

Напомним, Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст стал победителем «Евровидения» в 2014 году в Копенгагене.

По легенде, созданной артистом, бородатая женщина родилась в колумбийском городе Боготе, но детство провела в Германии.

Публикация от conchita (@conchitawurst) Фев 9 2017 в 11:38 PST

Публикация от conchita (@conchitawurst) Мар 29 2017 в 11:37 PDT

Публикация от conchita (@conchitawurst) Мар 22 2017 в 6:17 PDT

A.C.