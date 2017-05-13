Легендарный караванный путь в Баку - танцы воинов и очарование Востока (ФОТО)

2017-05-13 11:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Дворца Гейдара Алиева выступил легендарный и один из самых успешных танцевальных ансамблей в мире "Anadolu Atəşi" ("Огни Анатолии"), сообщает Trend Life.

"Anadolu Atəşi" – турецкий коллектив известный во всем мире своими потрясающими, незабываемыми и грандиозными концертными программами (руководитель коллектива - Мустафа Эрдоган). Ансамбль частый гость на азербайджанской сцене и всякий раз им удается удивить и поразить публику великолепными танцевальными постановками и оставить неизгладимое впечатление.

Очередное выступление в столице Азербайджана, безусловно, было встречено зрителями с большим интересом. Ведь "Anadolu Atəşi" удерживают два рекорда Книги Гиннесса, один - за самое быстрое исполнение танца с 241 танцевальными па в минуту, а другой - за наибольшую аудиторию в 400 000 зрителей в Эрегли. В состав ансамбля входят 120 танцоров, нескольких хореографов и технического персонала. Коллектив выступал более чем в 90 странах от США до Китая и Японии, перед аудиторией около 35 миллионов человек.

Программа, представленная в Баку называется "İpək Yolu" ("Шелковый путь"), она отражает тему влияния одной культуры на другую, связь между настоящим и прошлым, путь диалога и многообразия. Как и Великий Шелковый путь, тянувшийся тысячами километров, с торговыми караванами, идущими по знойным пустыням, живописным оазисам и горным перевалам, танцоры "Anadolu Atəşi" вели зрителей по караванной дороге, где один за другим менялись завораживающие ритмы музыкальных мотивов, исторические события и место действий. Программа ансамбля объединила несколько хореографических направлений – это и народные танцы, и классический балет, и современная пластика. Неизгладимое впечатление на зрителей произвел исполненный артистами коллектива азербайджанский народный танец.

Номера, повествующие о многовековой истории, древних легендах, военных баталиях и средневековых походах, представлены на фоне интерактивных декораций и потрясающих световых эффектов.

Нельзя не отметить потрясающие, красочные костюмы солистов. В некоторых танцевальных номерах с участием более десяти танцоров, невозможно было найти хотя бы двух идентичных нарядов.

На протяжении всего вечера происходящее на сцене действо поражало масштабность, музыкальным сопровождением и хореографическим исполнением. Артисты продемонстрировали как сольные номера, так и массовые танцевальные сцены. Каждый номер программы был исполнен неимоверно красиво.

Грандиозная программа легендарного танцевального ансамбля была встречена бурными овациями зрителей.

Отметим, что кто не успел посетить концерт "Anadolu Atəşi" смогут это сделать сегодня. 13 мая состоится второй концерт известного танцевального ансамбля. Концерт организован SA Organization.

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(Автор: Джани Бабаева)