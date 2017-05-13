Азербайджан - самый сильный соперник на Исламских играх - индонезийская спортивная гимнастка

2017-05-13 11:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская команда по женской спортивной гимнастике - самый серьезный соперник на Играх исламской солидарности, сказала журналистам в субботу гимнастка из Индонезии Рифта Ирфаналутфи.

Она отметила, что азербайджанские гимнастки, в частности, сильны в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях. В то же время в опорных прыжках, по словам индонезийской спортсменки, самая сильная Оксана Чусовитина из Узбекистана, а упражнения на перекладине получаются достаточно неплохо у всех участвующих в Исламиаде гимнасток.

Ирфаналутфи отметила, что участие в Исламских играх для нее очень важный опыт и ей очень нравится атмосфера соревнований.

Спортсменка добавила, что Игры организованы на высоком уровне.

По словам гимнастки, она в целом довольна своим выступлением, но могла бы выступить и лучше.

Она также сообщила, что впервые в Баку и ей очень понравился город.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

( Автор: Елена Косолапова)