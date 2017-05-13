Масштабная хакерская атака поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру

2017-05-13 11:52 | www.oxu.az | 3

В результате масштабной хакерской атаки вирус-вымогатель WanaCrpytor 2.0 поразил более 57 тыс. компьютеров по всему миру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил один из специалистов по кибербезопасности антивирусной компании Avast Якуб Кроустек.

«Мы наблюдали массовое распространения вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 (WCry), зафиксировано более чем 57000 заражений. По нашим данным, вымогатели в основном ориентированы на Россию, Украину и Тайвань, но они также успешно заразили крупные учреждения, такие как больницы в Англии и испанскую телекоммуникационную компанию Telefonica», - сообщил Кроустек.

Сообщается, что вирус изменяет расширение уязвимых файлов на .WNCRY, поэтому зараженный файл будет выглядеть, например, так: имя_файла.jpg.WNCRY. В Avast подтвердили, что вымогатели требуют выкуп в размере 300 долларов биткоинами.

По данным российских СМИ, в стране вирус атаковал компьютеры сотрудников министерства внутренних дел и Следственного комитета России в нескольких регионах. Официально в МВД России отрицают информацию о заражении. Кроме того, появлялись сообщения об атаках на крупных мобильных операторов страны.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры атаковали больницы по всей Британии и требуют выкуп.