Игры исламской солидарности очень важны для нас - турецкие гимнастки

2017-05-13 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности очень важны для нас, сказали Trend в субботу турецкие гимнастки Гоксу Учташ Шанлы, Демет Мутлу и Экин Морова.

"Это очень интересный формат. Турция является одним из лидеров в спорте в исламском мире, поэтому эти Игры для нас очень важны, чтобы доказать свое лидерство", - сказали гимнастки.

По их словам, они остались довольны своими выступлениями.

"После двух упражнений мы незначительно отстаем от сборной Азербайджана, но отрыв не очень большой. Завтра мы постараемся выступить лучше и стать чемпионами. Очень хотим выиграть медали", - сказали гимнастки.

Они отметили, что в Турции с большим интересом следят за соревнованиями.

"Государственный телеканал TRT является официальным партнером Игр и транслирует все соревнования", - сказали турецкие гимнастки.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)