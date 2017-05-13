Азербайджанские каратистки в финале Исламиады

2017-05-13 11:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские каратистки Илаха Гасымова и Фарида Абиева в субботу вышли в финал соревнований IV Игр исламской солидарности.

Илаха Гасымова выступает в весовой категории до 55 килограммов, а Фарида Абиева - до 61 килограмма.

В полуфинале Гасымова встретилась с иорданкой Маджедой Альбашаири, которую она уверенно победила, набрав три очка. Фарида Абиева в полуфинале одолела узбекскую спортсменку Барно Мирзаеву.

К сожалению, другая азербайджанская каратистка, Нурана Алиева, не смогла одолеть свою соперницу - иранскую спортсменку Насрин Дусту. В итоге она будет бороться за утешительное место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)