Азербайджанские каратистки в финале Исламиады
2017-05-13 11:46 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские каратистки Илаха Гасымова и Фарида Абиева в субботу вышли в финал соревнований IV Игр исламской солидарности.
Илаха Гасымова выступает в весовой категории до 55 килограммов, а Фарида Абиева - до 61 килограмма.
В полуфинале Гасымова встретилась с иорданкой Маджедой Альбашаири, которую она уверенно победила, набрав три очка. Фарида Абиева в полуфинале одолела узбекскую спортсменку Барно Мирзаеву.
К сожалению, другая азербайджанская каратистка, Нурана Алиева, не смогла одолеть свою соперницу - иранскую спортсменку Насрин Дусту. В итоге она будет бороться за утешительное место.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Азад Гасанли)