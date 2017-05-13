Дело МНБ: Уничтожены документы о проведенных в преддверии выборов разведывательных операциях

2017-05-13 12:08 | www.apa.az | 3

В Антитеррористическом центре упраздненного МНБ были уничтожены документы о контрразведывательных операциях «Полярная ночь» и «Северный ветер».

Как сообщает АПА, данные сведения указаны в материалах уголовного дела начальника Антитеррористического центра МНБ, генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника центра, полковника Азера Мехтиева.

Так, по делу об операции «Полярная ночь» не удалось получить информацию о ряде надежных лиц, чьи имена упоминались в отчетах Финансового управления министерства. Стало известно, что в преддверии президентских выборов в 2013 году с целью «выявления возможных провокационных действий против Азербайджана с позиции деструктивных сил, их предотвращению, документированию, передачи дезинформации врагу и проведения операционных игр» в 2011 году было открыто дело контрразведывательная операция «Северный ветер» №25. Однако в декабре 2013 году по санкции экс-министра Эльдара Махмудова дело было закрыто, все материалы уничтожили. Заместитель начальника первого управления Антитеррористического центра, полковник-лейтенант А.Меджидов сказал, что передал выделенные на эту операцию средства заместителю начальника центра Ильгару Алиеву и обратился к руководству министерства с раппортом.

Анализ рапорта показывает, что в рамках Операций контрразведки «Северный Ветер» было израсходовано 3.791.235 манатов, 253.500 долларов США.



Кроме того, в обвинительном акте отмечается, что присвоение Эльчином Гулиевым средств в крупном размере, выделенных на смету особых расходов, было доказано с помощью конфиденциальных документов, которые были обнаружены в его автомобиле. Во время проведенного 25 декабря 2015 года обыска в его автомобиле марки «Mercedes Benz GL» (90-TT-757) была обнаружена и изъята папка с 47-страничными конфиденциальными документами.



Следственный орган пришел к выводу, что несмотря на освобождение Эльчина Гулиева от занимаемой должности начальника Антитеррористического центра и назначение его на другой пост по приказу от 25 ноября 2015 года, он оставил у себя находившийся в производстве Антитеррористического центра указанный материал, пытался скрыть подобного рода документы в собственных интересах: «Во время следствия с целью дачи действиям Эльчина Гулиева правовой оценки обнаруженные и изъятые документы были отправлены в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики. До настоящего времени в этом направлении принимаются соответствующие меры. Следствие в связи с незаконным хранением Эльчином Гулиевым конфиденциальных материалов должно продолжаться.