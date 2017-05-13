Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев вышел в полуфинал Исламиады

2017-05-13 11:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист, серебряный призер Олимпиады в Рио Рустам Оруджев вышел в полуфинал соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку

Оруджев в четвертьфинале в субботу встретился с дзюдоистом из Таджикистана Бехрузом Ходжазода и одержал победу с большим преимуществом.

В субботу стартовали соревнования по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В соревнованиях по дзюдо среди мужчин Азербайджан представляют также Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев.

Среди женщин за медали борются Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)