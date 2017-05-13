Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев вышел в полуфинал Исламиады
2017-05-13 11:50 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист, серебряный призер Олимпиады в Рио Рустам Оруджев вышел в полуфинал соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку
Оруджев в четвертьфинале в субботу встретился с дзюдоистом из Таджикистана Бехрузом Ходжазода и одержал победу с большим преимуществом.
В субботу стартовали соревнования по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.
В соревнованиях по дзюдо среди мужчин Азербайджан представляют также Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев.
Среди женщин за медали борются Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Эльчин Мехтиев)