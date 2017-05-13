Фарида Абиева: Я посвящаю свою победу азербайджанскому народу

2017-05-13 11:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Я посвящаю свою победу азербайджанскому народу, сказала в субботу журналистам азербайджанская каратистка Фарида Абиева, которая вышла в финал в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку в весовой категории до 61 килограмма.

"Я уже в финале и сегодня вечером буду бороться с иранской спортсменкой. Свою сегодняшнюю победу [в полуфинале] я посвящаю всему азербайджанскому народу. С божьей помощью сегодня мы уйдем с золотой медалью", - сказала она.

Комментируя свой бой в полуфинале с узбекской каратисткой Барно Мирзаевой, Абиева отметила, что на этот бой у нее был особый настрой: "Ранее я дважды с ней сражалась и дважды проигрывала ей, поэтому я была очень агрессивна настроена к этому бою".

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)