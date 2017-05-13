Закрылась дорога Зых-Аэропорт

2017-05-13 12:07 | www.oxu.az | 3

На автомагистрали Зых-Аэропорт в связи с проведением работ по нанесению дорожной разметки полностью ограничено движение в направлении Аэропорт-Зыхский круг.

Как передает Oxu.Az, на участке автомагистрали от Зыхского круга в направлении аэропорта на первой полосе движение ограничено, на второй полосе максимально допустимая скорость движения снижена до 60 км в час. Наряду с этим, в настоящее время на автомагистрали открытые полосы движения в направлении от Зыхского круга до аэропорта используются в качестве двухсторонних дорог.

Водителей просят учитывать изменения во время движения по автомагистрали и соблюдать максимально допустимую скорость.

З.Г.

