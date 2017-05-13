«Челси» досрочно стал чемпионом Англии по футболу

2017-05-13 12:15 | www.oxu.az | 3

Лондонский «Челси» оформил шестую в своей истории победу в рамках чемпионата Англии по футболу.

Как передает Oxu.Az, на этот раз клуб оформил чемпионство досрочно, одержав победу в 37-м туре над «Вест Бромвичем» со счетом 1:0.

Решающий мяч записал на свой счет нападающий Миши Батшуайи, который замкнул фланговую передачу Сесара Аспиликуэты на 82-й минуте матча. Таким образом, команда набрала 87 очков после 36 матчей и стала недосягаемой для конкурентов.

Отмечается, что «Челси» смог взять престижный трофей в первый же год под руководством итальянского тренера Антонио Конте.