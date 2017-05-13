Рафаэль Агаев вышел в 1/4 финала соревнований Исламиады по каратэ

2017-05-13 12:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист пятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев, выступающий в весовой категории 75 кг. вышел в 1/4 финала соревнований IV Игр исламской солидарности в Баку.

В 1/8 финала Агаев уверенно обыграл турецкого спортсмена Эрмана Эльтемура со счетом 3:0.

Соперником Агаева в 1/4 финала станет представитель Саудовской Аравии Султан Аль Захрани.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)