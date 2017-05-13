Статья сотрудников БВШН опубликована в международном журнале

2017-05-13 12:08 | www.trend.az | 3

В престижном международном рейтинговом журнале «Journal of Geoscience and Environmental Protection» («Геофизическая наука и охрана окружающей среды») опубликована статься сотрудников Бакинской Высшей Школы (БВШН) д-ра Рауфа Надирова и д-ра Октая Рзаева «Мецаморская атомная электростанция в активной тектонической зоне Армении – потенциальная кавказская Фукусима». В ней рассматривается сложное геологическое строение района расположения Мецаморской АЭС (МАЭС) в Армении. Как указывается в статье, этот регион Южного Кавказа характеризуется высокой вулканической активностью, тектоническими напряжениями, высокой сейсмичностью и активными движениями вдоль краев тектонических блоков. Когда начиналось строительство станции, отмечают авторы, сейсмические риски были значительно занижены. Этот факт был подтвержден разрушительным Спитакским землетрясением, в результате которого погибло более 25 тысяч человек. В статье приведен анализ интенсивности землетрясений в районе МАЭС и рисков движений вдоль активных тектонических разломов. На основе анализа многочисленных работ исследователей из Армении, России и Европы, касающихся сейсмической опасности и риска повторения землетрясений высокой интенсивности в районе МАЭС, авторы статьи приходят к выводу, что работы на Мецаморской АЭС должны быть приостановлены, а сама станция законсервирована.

Полный текст статьи доступен по следующим адресам:

Вебсайт журнала: http://www.scirp.org/journal/gep

Репозиторий BHOS: http://dspace.bhos.edu.az