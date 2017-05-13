На Исламиаду в Баку приехало много сильных команд - катарский гимнаст

2017-05-13 12:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для участия на IV Играх исламской солидарности приехало много сильных команд по мужской спортивной гимнастике, сказал журналистам в субботу катарский гимнаст Ахмед Алдаяни.

"Турция, Азербайджан, Алжир и некоторые другие страны - очень серьезные соперники", - сказал Алдаяни.

Спортсмен также отметил высокую организацию Исламских игр.

"Здесь великолепный зал, замечательное оборудование. Это самая лучшая гимнастическая арена какую я видел в жизни," - сказал гимнаст.

Он также отметил, что всяческих похвал достойна Деревня атлетов в Баку.

Алдаяни сообщил, что впервые принимает участие в Исламских играх, и эти соревнования очень важны как для него лично, так и для его страны.

Говоря о своем выступлении в ходе соревнований, он отметил, что в целом выступил неплохо, хотя и допустил небольшие ошибки.

Гимнаст также сообщил, что приезжает в Баку во второй раз, и ему очень нравится город. В первый раз Алдаяни приезжал в Баку в качестве судьи.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.



( Автор: Елена Косолапова)