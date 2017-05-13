В Баку прошла грандиозная церемония открытия Игр исламской солидарности - бангладешский журналист

2017-05-13 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла грандиозная церемония открытия Игр исламской солидарности, сказал в субботу Trend бангладешский журналист Саифул Рупок.

По его словам, в Баку прекрасные сооружения для проведения соревнований по всем видам спорта.

«Я считаю, что Азербайджан готов провести Олимпийские игры. В стране есть все условия, все сооружения и инфраструктура для этого», - добавил он.

Рупок сказал, что он не в первый раз в Баку, в прошлом году он приезжал на Шахматную олимпиаду.

«Баку очень красивый и современный город. Я советую всем посетить столицу Азербайдажана», - отметил он.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)