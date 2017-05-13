Илаха Гасымова: Я дала слово взять "золото" для моей Родины

2017-05-13 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Я дала слово взять золотую медаль для моей Родины, сказала в субботу журналистам азербайджанская каратистка Илаха Гасымова, которая вышла в финал IV Игр Исламской солидарности в Баку.

"Я уже заработала, как минимум "серебро" и дала слово, что возьму "золото" для своей Родины", - сказала она.

При этом Гасымова отметила, что в ее группу не попал ни один спортсмен, чьи бои она ранее анализировала:

"Я столкнулась с результативными бойцами и смогла одолеть их всех, выйдя в финал. В определенной степени сложным для меня стал бой с индонезийской соперницей. Затем я победила иорданку. У меня было преимущество, как с психологической точки зрения благодаря болельщикам, так и тактической и технической. Я всегда хорошо выступаю у себя на Родине".

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.



(Автор: Азад Гасанли)