Aзербайджанская модель в откровенной фотосессии в нижнем белье – ФОТО

2017-05-13 12:45 | www.oxu.az | 3

Дизайнер Фидан Осман стала популярной благодаря социальной сети Instagram, где ведет страницу @fidanosmanofficial, на которой представляет необычные украшения, созданные ею вручную, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

За короткий срок Фидан снискала любовь и признание бакинских модниц, ценящих handmade, - для них дизайнер делает эксклюзивные украшения, в которых девушки становятся главными звездами вечера, где бы они ни появились.

Поклонницами модного творчества Ф.Осман являются актриса Пярвин Абиева, певицы Диляра Кязимова и Рилая, модель Айсель Манафова и многие другие.

Именно Ф.Осман первая из азербайджанских дизайнеров провела показ в рамках Азербайджанской Недели моды с участием знаменитостей, вышедших на подиум в ее первой коллекции платьев, произведшей фурор.

А сегодня читатели могут увидеть кадры из снятого Русланом Набиевым lookbook’а коллекции нижнего белья, созданной дизайнером, лицом которой стала азербайджанская модель Диана Ка.

«Идея создать коллекцию нижнего белья у меня была давно, и вот я решилась на этот шаг. Главным для меня было создать красивое и удобное женское нижнее белье, плюс очень важным для меня было, чтобы вещь, созданная мной, не выглядела вульгарно или же чересчур откровенно. Судя по положительным отзывам, я смогла осуществить задуманное.

В целом, создание этой handmade коллекции для меня своего рода небольшой модный эксперимент, и видя положительную реакцию, понимаю, что эксперимент удачный, и он будет иметь в дальнейшем продолжение», - отмечает дизайнер Фидан Осман.

Также в своем интервью Ф.Осман отметила, что ее handmade-аксессуары в скором времени будут продаваться в Тбилиси, а в самое ближайшее время она представит коллекцию купальников.

A.C.