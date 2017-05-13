Процессы по ликвидации ВАК не отражают позицию правительства России – глава ассоциации

2017-05-13 12:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вопрос о ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) , который должен рассматривать суд на основании обращения минюста России, а также происходящие вокруг процессы не отражают позицию правительства России, сказал в субботу Trend председатель Ассоциации славянской молодежи Азербайджана Сабухи Аббасов.

По его словам, это провокация лиц проармянской направленности, которые действуют в России. «Сегодня ВАК является самой большой организацией, действующей в России. Она имеет большую историю и вносит большой вклад в политические, экономические и культурные связи между двумя странами. Закрытие по той или иной причине такой организации может нанести ущерб российско-азербайджанским отношениям. Это не позиция российского правительства, поэтому азербайджанская сторона, общественность страны должны направить обращение России. Считаю, что общественность Азербайджана, в частности члены гражданского общества, должны официально продемонстрировать свое отношение к судебному процессу, назначенному на 15 мая», - сказал Аббасов.

15 мая на основании обращения минюста России состоится суд по вопросу ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)