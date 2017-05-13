Рафаэль Агаев в полуфинале Исламиады

2017-05-13 12:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Рафаэль Агаев вышел в полуфинал соревнований по каратэ (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В четвертьфинале он столкнулся со спортсменом из Саудовской Аравии Султаном Аль Захрани, которого одолел со счетом 7:2. Соперник Агаева в полуфинале пока неизвестен

Напомним, что в 1/8 финала Агаев выиграл представителя Турции Эрмана Эльтемура со счетом 3:0.

Другой азербайджанский каратист Ниязи Алиев, выступающий в весовой категории до 67 кг, одолел пакистанца Ахмеда Насира со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала, а Фирдовси Фарзалиев (до 60 кг) победил брунейца Санифа Мухаммеда Фидати со счетом 6:0 и также вышел в 1/4 финала.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)