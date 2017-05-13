В Венесуэле тысячи пожилых людей вышли на марш

2017-05-13 12:52 | www.oxu.az | 2

Несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы Каракаса и других городов на акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро, передает Oxu.Az со ссылкой на русскую службу ВВС.

Отмечается, что полиция заблокировала доступ на главную улицу столицы и использовала слезоточивый газ для усмирения протестующих.

Колонна протестующих дошла до офиса венесуэльского омбудсмена, ее участники обвиняли полицию в грубом обращении и призывали власти уважать пожилых людей.

По информации ВВС, пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что за месяц протестных акций в Венесуэле погибли более 40 человек.

Напомним, венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.