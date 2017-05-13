Стартовали соревнования по тяжелой атлетике Исламиады
2017-05-13 12:48 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку проходят соревнования по тяжелой атлетике в рамках Игр исламской солидарности.
В весовой категории 56 килограммов азербайджанский тяжелоатлет Эльмар Алыев поднял 100 и 103 килограмма.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Эльчин Мехтиев)