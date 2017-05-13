Еще одна азербайджанская дзюдоистка в финале соревнований Исламиады

2017-05-13 12:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Еще одна азербайджанская дзюдоистка Ханым Гусейнова вышла в финал соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Азербайджанская дзюдоистка в субботу одержала победу над спортсменкой из Туниса Марьям Южаони в категории 63 килограмма.

Представительница Азербайджана в финале встретится с победителем встречи спортсменок из Турции и Алжира.

Ранее азербайджанские дзюдоистки Назакет Азизова и Аише Гурбанлы вышли в финал соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Сегодня стартовали соревнования по дзюдо в рамках Исламиады.

Среди женщин за медали борются Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.

В соревнованиях по дзюдо среди мужчин Азербайджан представляют Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде и Рустам Оруджев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)