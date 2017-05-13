Сборная Азербайджана обеспечила себе первую медаль на IV Играх исламской солидарности

2017-05-13 13:00 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, наша женская сборная по гандболу завоюет как минимум серебряную награду.

Подопечные Георгия Воронова добились этого успеха, выйдя в финал. Наша сборная разгромила в полуфинале Узбекистан со счётом 42:24 и получила право выступить в решающей встрече турнира.

Соперник нашей сборной, выигравшей все свои матчи в турнире, определится во встрече Турция – Камерун, свисток к началу которой прозвучит в 13:30. Финал будет проведён завтра и начнётся в 18:00.