БАКУ-2017: Стартовали соревнования по плаванию

2017-05-13 12:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во Дворце водных видов спорта в Баку в субботу стартовали соревнования по плаванию в рамках IV Игр исламской солидарности.

В заплыве на 50 метров брассом наилучший результат показал турецкий пловец Гусейн Эмре Сакчы (28,09 сек.).

Азербайджанский пловец Вели Исрафилов занял 19-е место с результатом 32,48 сек.

В заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин лучший результат был у иорданского пловца Кадера Гетрича Багла (4:00.13 сек).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)