За требованием о ликвидации ВАК стоят силы, не воспринимающие российско-азербайджанскую дружбу - организация ветеранов

2017-05-13 13:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За требованием о ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) стоят определенные силы, не воспринимающие российско-азербайджанскую дружбу, сказал в субботу Trend зампред Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Джалил Халилов.

По его словам, происходящие вокруг ВАК процессы вызывают серьезную обеспокоенность.

Как сказал Халилов, созданный в 2001 году конгресс за прошедший период провел серьезную работу по решению проблем проживающих в России азербайджанцев, их интеграции в российское общество, развитию дружественных отношений между двумя народами.

«Безусловно, эта работа поддерживалась и соответствующими структурами России. Однако ликвидация ВАК, который долгие годы плодотворно работал, вызывает обеспокоенность. Организация ветеранов республики, многочисленные ветераны Азербайджана высоко оценивают деятельность, направленную на защиту интересов азербайджанцев России, расширение взаимосвязей с этой страной, и в то же время выражают обеспокоенность ликвидацией ВАК. Считаем, что за этим неприятным событием стоят определенные силы, которые не воспринимают российско-азербайджанскую дружбу. Верим, что соответствующие государственные органы России, Верховный суд страны должным образом расследуют этот вопрос и учтут роль действующего в рамках закона конгресса в укреплении дружественных отношений между народами. Не сомневаемся, что решение суда будет справедливым», - сказал Халилов.

15 мая суд на основании обращения минюста России рассмотрит вопрос о ликвидации регистрации ВАК.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)