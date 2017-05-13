Азербайджанские гимнасты вышли в финал соревнований по спортивной гимнастике в рамках Исламиады

2017-05-13 13:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты вышли в финал соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В вольных упражнениях в финал с первого места вышел Мурад Агарзаев, набрав 14.500 балла.

В финал также прошли Ферхат Ариджан и Ахмет Ондер - гимнасты из Турции, Ахмед Маудж и Мохамед Бургиег - из Алжира, Ахмед Альдьяни из Катара, Агунг Акбар из Индонезии и Саидреза Кейха из Ирана.

В упражнениях на кольцах Бенсе Талас и Мурад Агарзаев вышли в финал со вторым и четвертым результатом соответственно.

Также квалифицировались Ибрагим Чолак и Ферхат Ариджан, представляющие Турцию, Хади Ханаринежад и Саидреза Кейха из Ирана, представитель Катара Ахмед Альдьяни и Ашари Ариф из Индонезии.

В упражнениях на брусьях в финал вышли Тимур Байрамов и Бенсе Талас, показав третий и пятый результаты.

Также в финале Ферхат Ариджан и Ибрагим Чолак из Турции, Мохамед Бургиег и Хилал Метиджи из Алжира и иранцы Саман Мадани и Хади Ханаринежад.

(Автор: Максим Цурков)