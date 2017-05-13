Türkiye'den İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk madalya

2017-05-13 13:10 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcu ilk altın madalyasını kazandı.

Ömer Akgün 10 metre atıcılık müsabakalarında 249,8 puan ile liderliğe ulaştığı yarışmada, Bangladeşli Mdrabbihasan Munna 245,5 puan ile ikinci, Öbekistanlı Sadhan Sakyfuddinov ise 224,1 puan ile üçüncü oldu.

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 12-22 Mayıs’ta düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alıyor. Ev sahibi Azerbaycan’ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni 12 mayısta gerçekleşti. 22 mayısa kadar devam edecek yarışmalarda 20 branşta müsabakalar, 16 spor salonunda gerçekleşecek.