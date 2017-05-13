Завтра в Азербайджане будет дождливо

2017-05-13 13:20 | www.oxu.az | 2

Завтра, 14 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в отдельных частях полуострова есть вероятность осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 12-14, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра без осадков. Утром местами будет туман. Однако днем в северных и западных районах ожидаются молнии, временами дожди, по вечерам в отдельных местах интенсивные. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

C.Б.

