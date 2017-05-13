Мужская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике заняла II место в командном зачете соревнований в рамках Исламиады

2017-05-13 13:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике в составе: Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов - по итогам первого дня занимает второе место в командном зачете соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

После двух упражнений в активе нашей команды 80.850 балла.

На первом месте сборная Турции с 82.500 балла, на третьем - Иран (75.800 балла).

Комплект медалей в командном соревновании будет разыгран завтра по итогам шести упражнений.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)