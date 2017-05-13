Хотим вернуться в Турцию с медалями IV Игр исламской солидарности в Баку - гимнаст

2017-05-13 13:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Очень хотим вернуться в Турцию с медалями IV Игр исламской солидарности в Баку, сказал Trend турецкий гимнаст Ахмет Ондер.

"Соревнования организованы на высоком уровне. Я участвовал в первых Евроиграх в Баку и могу сказать, что город держит высокую планку. У нас большие планы на эти соревнования, очень хотим вернуться в Турцию с медалями", - сказал Ондер. IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. (Автор: Максим Цурков)