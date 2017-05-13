Феерическое открытие Исламиады в Баку, или Волшебное путешествие Мины с воздушным змеем (ФОТО)

2017-05-13 13:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На 60-тысячном Бакинском Олимпийском стадионе состоялось грандиозное и феерическое открытие IV Игр исламской солидарности, сообщает Trend.

В центре церемонии открытия была маленькая бакинка Мина, в наряде которой были цвета национального флага Азербайджана – синий, красный и зеленый. Девочка с помощью своих друзей и воздушного змея совершила путешествие по достопримечательностям Баку – Пламенным башням, Девичьей башни, Филармоническому саду, Центру Гейдара Алиева и, наконец, достигла Олимпийского стадиона. История Мины и ее друзей - это олицетворение могущества и единства людей. Ее желание – лучшая планета, где царят мир и гармония, толерантность и солидарность. И это не случайно, ведь Игры, опирающиеся на четыре основные ценности – «Единство», «Мир», «Уважение», «Совершенство», - проходят под девизом «Наша сила в солидарности».

На стадионе дети, державшие в руках воздушного змея, начинают вести обратный отчет от 10 к 1. С завершением обратного отсчета начинается официальная церемония открытия Исламиады.

Грандиозная сцена привлекла особое внимание: два минарета высотой 28 метров с использованием геометрических элементов, присущих исламскому искусству, и с отраженными кругами, соединяющими находящийся в центре шестиугольник. На большом экране шириной 85 и высотой 35 метров демонстрировались богатые по содержанию видеоролики, подготовленные в течение нескольких месяцев, состоящие из реальной анимации и вызывающих большой интерес кинокадров.

Под композицию Эльдара Мансурова «Яллы» зрителям было представлено потрясающее лазерное шоу с зеркалами и с участием 700 волонтеров и коллектива Государственного ансамбля танца Азербайджана, размахивающих шелковыми лентами. Под овации зрителей на сцене был сформирован полумесяц и звезды, лого Баку-2017 и в итоге флаг Азербайджана. Полумесяц символизирует в исламском календаре начало нового месяца. Это также свидетельствует о том, что в истории исламского единства и сотрудничества начинается новая глава.

На стадионе прозвучал Государственный гимн Азербайджана, и военнослужащие Национальной гвардии Особой службы государственной охраны подняли флаг. Красочный салют, олицетворяющий цвета Азербайджанского флага, расцвечивает небо над стадионом.

На мониторе были продемонстрированы кадры, отражающие начавшееся с Каспия по случаю Игр исламской солидарности водное путешествие и детей, которые брали воду в различных уголках Азербайджана с живописной природой. Вода – это символ Исламиады в Баку. Официальные талисманы – «Инджа» и «Джасур» – символы карабахских лошадей, являющихся национальным достоянием Азербайджана.

16 детей из Баку и регионов страны с медными кувшинами в руках вышли на сцену и под музыку «Сары гялин» вылили воду в большой фонтан в центре сцены. Пиротехнический водопад стал ярким украшением действия.

Таким образом, начавшееся с Каспия 5 апреля водное путешествие завершается на Олимпийском стадионе. Напомним, что вода, взятая 40 дней назад с Каспия, чтобы приблизить к каждому дух Игр, символически была отправлена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во всех уголки страны. За это время путешественники преодолели расстояние более 3000 километров, взяв воду из пяти озер, одного водохранилища, трех рек, одного источника, трех водопадов, 16 мест и в различных точках на побережье Каспийского моря, вернулись в Баку и соединились на Олимпийском стадионе.

Затем начался парад атлетов из 54 стран мира, которые под овации зрителей прошли перед переполненными трибунами стадиона. Спортсменов сопровождали мужчина с щитом в руках и женщина с водой в медном сосуде.

Выступление ритм-группы под управлением Натига Ширинова было вновь продолжено фейерверком.

В церемонии выноса на стадион флага Спортивной федерации исламской солидарности принимали участие олимпийские чемпионы и победители и призеры мировых первенств, среди которых известные азербайджанские спортсмены Намиг Абдуллаев, Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли, Фарид Мансуров, Земфира Мефтахетдинова, Ирада Ашумова, Мовлуд Миралиев, Ниямеддин Пашаев, Рафига Шабанова и Людмила Шубина.

Военнослужащие поднимают флаг Спортивной федерации исламской солидарности рядом с флагом Азербайджана. Флаги гордо развеваются рядом.

В церемонии принесения клятвы верности принципам Исламских игр приняли участие олимпийский чемпион Радик Исаев и судья международной категории Фуад Асланов.

Фейерверк и выведенное петардами Баку-2017 в ночном небе становятся продолжением праздника.

В постановке «Единство» под музыку Фархада Бадалбейли «Море» женщина, в руках которой медный сосуд с водой, выходит на сцену. Затем к ней присоединяются еще более 50 женщин, несущих воду, которые символизируют членов Спортивной федерации исламской солидарности. Женщины выливают воду на поднос и в результате получается великолепный фонтан. Таким образом это символизирует объединение исламского мира.

Кульминацией вечера стало феерическое представление – волшебная сказка с главной героиней Миной и воздушным змеем.

В постановке «Гармония» девочка вместе с дедушкой призывают всю Вселенную к миру, гармонии и процветанию. Дед показывает внучке эту дорогу к истинному счастью, а бумажный змей становится проводником в интересное путешествие знаний и знакомства, которое начинается от Филармонического сада. Под симфонический мугам Ниязи «Раст» Мина вместе с атлетами-ангелами поднимается в небо, любуясь наскальными рисунками Гобустана, Храмом огнепоклонников «Атешгях» и вечным огнем в Янардаге, входит в мир легенд для того, чтобы увидеть мифическую птицу Феникс, и помогает ее птенцу вылупиться из яйца.

Феникс передает Мине свое перо. Оказавшись в сложной ситуации, девочка может сжечь его, и тогда ей на помощь в один миг придут ее новые волшебные друзья.

В это время 20 участников сцены с огнем в руках создают в двух водных бассейнах ряд огня в форме бута в сцене под названием «Своеобразие».

И все это сопровождается потрясающими инсталляциями на огромном мониторе древнего восточного и сказочного Азербайджана и выступлением сотен танцоров, в том числе юных солистов Азербайджанской государственной детской филармонии.

В этот момент над Каспием появляется месяц, и с вершины минарета всемирно известный исполнитель мугама Алим Гасымов исполняет азан, и взору людей предстает величественная Мечеть Гейдара - пространство религиозных ценностей и толерантности. Сотни верующих, держащие в руках фонари, идут сюда, совершают омовение и возносят молитвы Аллаху. Свет их веры, надежды и любви к Всевышнему является лучшим олицетворением человечности. Этот сюжет называется «Вера» и переходит в театрализованную постановку «Чистота».

На экране стадиона под композицию «Written in the Stars» в исполнении Джейна Антония Корниша и Даниэля Хесина демонстрируется фильм, снятый в разных частях света и показывающий людей исламского мира разного возраста, приверженных традициям, главная цель которых - это мир на земле. В фильме рассказывается о великой силе воды как символа чистоты. Вода в исламе - важный фактор богослужения, средство, очищающее тело и душу. Мы все разные, но в то же время нас связывают воедино наши обычаи, традиции и знания. При этом вода является универсальным средством, объединяющим людей разных вероисповеданий и имеющих разный цвет кожи, становясь символом мирного сосуществования человечества.

Действие с главной героиней Миной переносит нас в прошлое. Объездив весь свет, девочка встречается с бесстрашными путешественниками, любуется красивыми куполами, видит гениальных поэтов древности Низами, Насими, Физули и других и знакомится с первыми механическими приборами. Все это входит в сокровищницу Золотого века ислама, запомнившегося грандиозными успехами, достигнутыми человечеством в таких сферах, как география, архитектура, литература, астрономия и изобретения. В представлении «Знание» под музыку из балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» выступают 570 участников, а свыше 40 животных - лошади, верблюды и ослы - делают зрелище фантастическим.

Путешественники исламского мира встречались в многолюдных караван-сараях, являвшихся местами культуры и знаний, распространявшихся через сеть торговых путей, охватывавших широкую географию в Азии, Северной Африке, Европе и на Среднем Востоке. Очередное путешествие Мины начинается именно здесь.

В постановке «Караван-сарай» мы видим более 70 участников, большую купеческую карету, живых лошадей и верблюдов, а также фигуры орла и сокола.

Демонстрируются элементы культурного наследия каждого народа, принимающего участие в Играх, - персонажи, тематические предметы, реквизиты и костюмы. А также три традиционных музыкальных инструмента Азербайджана - балабан, кяманча и нагара. Более трехсот сценических реквизитов создают впечатление о времени и пространстве. Среди них - ковры, ткани, музыкальные инструменты, миниатюры, книги, чай, кофе, фонари, фрукты, ювелирные украшения и др.

Мина въезжает на сцену на белой лошади. 16 лошадей, ступая в одном ритме, создают вращающееся колесо. Затем лошади вышагивают параллельно друг другу. Мина разговаривает с купцами и путешественниками в караван-сараях. Она останавливается перед азербайджанскими коврами и музыкальными инструментами и смотрит на них.

Сказочное путешествие продолжается. Мина, сев на бумажного змея, парит в небе. Ей еще многому предстоит научиться. Очередной адрес – «Мир открытий».

В эпоху исламского возрождения люди любили путешествовать, обретая знания. Морские путешественники составляли карты, создавали инструменты, определяющие направление, и становились мастерами навигации, необходимой для того, чтобы лучше узнать мир, а также строить интенсивные торговые пути.

Одним из крупнейших вкладов, внесенных исламом в астрономию, было усовершенствование армиллярной сферы. Ее использовали для определения времени, чтобы заранее знать, когда восходит и заходит солнце, для исследования почвы и подсчета высоты зданий.

Очертания куполов и минаретов исламской архитектуры в небе очень разные. Этим вечером на сцене мы видим огромный голубой купол высотой девять метров, окруженный двумя минаретами. Другие небольшие купола и арки состоят из нежных узоров и связанных друг с другом геометрических элементов, которые часто встречаются в исламской архитектуре.

На церемонии в разделе «Литература» на сцену выносятся три огромные книги. В серии книг представлена информация о «Доме мудростей» в Багдаде, сыгравшем важную роль в распространении знаний и развитии науки в IX–XIII веках.

Демонстрация на сцене этих книг является выражением уважения к гениальным литераторам исламской цивилизации.

На сцене создается огромная модель солнечной системы, состоящая из Солнца, Земли, Луны и пяти других планет. Коллектив Азербайджанского государственного танцевального ансамбля выходит на сцену в костюмах с изображениями звездных карт. Над сценой восходит Солнце.

В Золотом веке, когда еще не было телескопа, невооруженным глазом были видны Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, и астрономы были с ними знакомы.

Вынесенный на сцену велосипед свидетельствует о квадранте, который являлся одним из астрономических и навигационных инструментов, наиболее часто используемых в исламской культуре учеными и деятелями науки. Крупные колеса демонстрируют фазы Луны. Исламский календарь основывается на лунном исчислении месяцев.

Далее коллектив Азербайджанского государственного танцевального ансамбля выступает в специальных костюмах под музыку балета Арифа Меликова «Легенда о любви». Однако внезапно поднявшаяся песчаная буря все сметает со сцены. Заблудившись, Мина впервые за время путешествия испытывает страх. Однако перо птицы Феникс приходит на помощь Мине, и ее друзья, молниеносно спустившись вниз, вовремя приходят на помощь и поднимают девочку к звездному небу.

Смысл этого сюжета под названием «Мечта» таков: помогая друг другу, мы совершенствуемся и таким путем можем подняться до звездного неба.

Длина крыльев птицы Феникс достигает 15 метров. Вес - 750 килограммов. На птице размещены 785 небольших огоньков, блистающих как звезды.

В сценке «Радость» под музыку из симфонии Узеира Гаджибейли «Ашыгсаягы» показываются яркие чувства познания этого мира, заполнившие душу маленькой девочки, но в то же время она начинает скучать по дедушке и хочет вернуться домой. Сказочное приключение с воздушным змеем подходит к концу…

В сценке «Надежда» Мина, возвращаясь к дедушке, под вальс Гара Гараева «Семь красавиц» пролетает на воздушном змее над современным Баку, восхищается ультрасовременными зданиями и архитектурными новшествами, зелеными парками и убранством светлого города – родного очага, где и есть ее настоящее и будущее. 700 волонтеров приветствуют ее с воздушными змеями в руках, окрашенных в цвета национального флага – синий, красный и зеленый, тысячи ярких светил освещают ее дорогу, вращающийся огонь в руках кудесников только усиливает яркие краски эффектной сцены, над которой неожиданно возвышаются два 10-метровых фонтана. Колесо огня и стихия воды создают момент созерцания мироздания.

Мина, очарованная своим путешествием, хочет показать всему миру своего верного друга – бумажного змея, который принес ей столько радостей в этот вечер, открыл невероятное, познакомил со Вселенной, которая создана для лучшей жизни человечества, а ее богатства должны служить только доброте и милосердию, миру и процветанию. В это время под музыку Васифа Адыгезалова «Концерт №4 для фортепиано» 150 кг конфетти под овации зрителей рассыпается над стадионом.

Этот потрясающий вечер завершается сценкой «Мир», когда Мина возвращается в родной Филармонический сад к своему дедушке, полная знаний и радостных чувств, переполняющих ее детское сердце и душу. Она попадает в объятия родного человека и вновь посылает своего маленького друга – бумажного змея в путешествие по миру, чтобы он нес людям мир и гармонию.

Праздничный салют под "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова расцвечивает небо над Олимпийским стадионом и завершается над Приморским бульваром.

В Играх принимают участие свыше трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, свыше 1000 официальных представителей команд и такое же количество технического персонала. На соревнованиях по 24 видам спорта атлеты будут состязаться за 269 комплектов медалей. Победителям будут вручены в общей сложности 1600 медалей. Ожидается, что за IV Играми исламской солидарности будут следить свыше одного миллиарда зрителей в более чем 50 странах.

(Автор: Вугар Иманов)