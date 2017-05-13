Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал соревнований Исламиады в Баку

2017-05-13 13:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Эрденебат Базаррагча вышла в финал соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Азербайджанская дзюдоистка одержала победу над спортсменкой из Марокко Идрисси Шофри Вафаени в категории 48 килограммов.

В субботу стартовали соревнования по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Среди женщин за медали борются Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.

В соревнованиях по дзюдо среди мужчин Азербайджан представляют Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде и Рустам Оруджев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)