Дзюдоистка Назакет Азизова: Верю, что завоюю золотую медаль Исламиады

2017-05-13 13:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Назакет Азизова, вышедшая в финал соревнований по дзюдо в категории 52 килограмма в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку, верит в финале в победу над своей соперницей.

Назакет Азизова сказала, что ее соперницей в финале будет турчанка Ирем Коркмаз. «Верю в победу над своей соперницей, потому что на соревнованиях месяц назад в Анталье я одержала над ней победу. И сегодня верю в свою победу. Я нацелена на победу и на то, чтобы стать чемпионкой», - сказала Азизова.

Спортсменка также добавила, что сегодняшний бой был напряженным. «Я провела две встречи для выхода в финал. В полуфинале бой был немного тяжелым. Моя соперница, спортсменка из Узбекистана Дияра Кельдийорова - чемпионка мира среди молодежи, она обладательница различных Гран-при. Она была сильнейшей среди моих соперниц, но я смогла ее одолеть», - сказала дзюдоистка.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)