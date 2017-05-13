Каратист Рафаэль Агаев будет бороться за "золото" в финале Исламиады в Баку

2017-05-13 13:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Рафаэль Агаев (до 75 кг) вышел в финал соревнований по карате (кумитэ) на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В полуфинале Агаев одолел со счетом 5:0 своего соперника из Малайзии Рагонатана Шармендрана (Raghonathan Sharmendran).

Два других азербайджанских каратиста не смогли выйти в финал. Так, Фирдовси Фарзалиев проиграл турку Айкута Кайю (Aykut Kaya) со счетом 1:0. Третий азербайджанский каратист Ниязи Алиев проиграл спортсмену из Египта Али Эльсави (Ali Elsawy).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)