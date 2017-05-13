Главным соперником на Исламских играх считаю турецкую команду - алжирский гимнаст

2017-05-13 13:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция привезла на IV Игры исламской солидарности в Баку очень сильную команду по мужской спортивной гимнастике, сказал в субботу алжирский гимнаст Ахмед Анис Маоудж.

Он отметил, что считает Турцию самым сильным соперником на этих соревнованиях.

Говоря об азербайджанской команде, Маоудж сообщил, что не знаком с азербайджанскими спортивными гимнастами лично, но видел их выступление по телевизору и может сказать, что у них достаточно хороший уровень.

По словам гимнаста, он впервые принимает участие в Исламских играх и они очень важны для него.

"Надеюсь на удачу. Надеюсь получить медаль", - сказал Маоудж.

Гимнаст отметил, что атмосфера на Играх очень хорошая и все очень хорошо организовано. Говоря о церемонии открытия, он сообщил, что смотрел ее по телевизору и ему очень понравилось.

Маоудж также сказал, что впервые приезжает в Баку и у него великолепные впечатления от города.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

( Автор: Елена Косолапова)