Азербайджан способен провести более масштабные соревнования - Олимпийский комитет ОАЭ

2017-05-13 13:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан способен провести более масштабные спортивные соревнования, сказал Trend в субботу секретарь Олимпийского комитета Объединенных Арабских Эмиратов Давуд Аль-Хаджири.

По его словам, спортивные арены в Азербайджане великолепны.

«Церемония открытия IV Игр исламской солидарности в Баку была очень красивой, изумительной. Уверен, что большинство стран будут сотрудничать с Азербайджаном в сфере спорта. В Азербайджане есть прекрасные стадионы, прекрасные сооружения и закрытые залы. Спортивные сооружения в Азербайджане очень хорошие», - сказал секретарь Олимпийского комитета.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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