Рафаэль Агаев: Зрителей Исламиады в Баку ждет интересный финал соревнований по каратэ

2017-05-13 13:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Зрителей IV Игр исламской солидарности в Баку ждет интересный и зрелищный бой в финале соревнований по каратэ, считает азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, который пробился в финал после победы над малайзийским соперником.

"В финале я встречусь с пакистанским спортсменом и думаю, что это будет интересный и зрелищный бой. Я буду идти до конца и постараюсь победить", - сказал он в субботу журналистам.

Агаев отметил, что азербайджанские каратисты всегда стараются побеждать и радовать свой народ. В то же время Агаев отметил, что во втором бою с арабским спортсменом он столкнулся с определенными проблемами, так как проводил бой с этим противником впервые.

"Это новый спортсмен, и я не очень хорошо знал его манеру борьбы, поэтому не смог выбрать правильную тактику, и он побеждал меня со счетом 2:1. Но потом я собрался и смог одолеть его со счетом 7:2", - сказал Агаев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)