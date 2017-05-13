Азербайджан завоевал первую золотую медаль на Исламиаде

2017-05-13 14:27 | www.apa.az | 3

Определён первый чемпион проходящих в Баку IV Исламских игр солидарности. Как сообщает apasport.az, первый комплект медалей был разыгран в Бакинском стрелковом центре.

Мужские соревнования в стрельбе из пневматического ружья на 10 метров выиграл турок Омер Акгюн. Он стал первым победителем Бакинской исламиады. Акгюн с 249.8 очками одержал победу в напряжённом финальном этапе. Рабби Хасан Муннай (Бангладеш) с 245.5 очками завоевал серебряную, Седхан Сайфуддинов (Узбекистан) с 224.1 очками бронзовую медаль.

Свою первую медаль завоевала в стрельбе и сборная Азербайджана. Руслан Лунёв оказался точнее всех в стрельбе из пистолета на 25 метров. Тем самым он удостоился золотой медали.