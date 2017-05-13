Азербайджан, Турция и Египет - наши главные соперники на Исламиаде в Баку - иранский тренер

2017-05-13 14:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Ирана по каратэ считает основными своими соперниками на IV Играх исламской солидарности в Баку азербайджанских, турецких и египетских каратистов, сказал в субботу журналистам иранский тренер Шахаб Солтани.

По его мнению, у Ирана большие шансы победить в финале Исламиады.

Солтани также затронул уровень организации IV Игр исламской солидарности в Баку.

"Мы участвовали в различных соревнованиях в Саудовской Аравии, Индонезии и других странах, и могу сказать, что организация соревнований в Азербайджане находится на очень высоком уровне. Мы очень рады, что V Игры исламской солидарности проходят в Баку. Я говорю от чистого сердца - азербайджанцы и иранцы очень близки друг к другу, и мы встретили очень теплый прием в Баку", - сказал Солтани.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)