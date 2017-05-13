В Туркменистане назначен управделами президентским аппаратом
2017-05-13 14:07 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение обязанностей управделами аппарата президента и Кабинета министров Туркменистана возложено на Хаджимырата Хаджимырадова, говорится в сообщении туркменского правительства.
Ранее он занимал должность начальника отдела управления комплексом дворцов президента Туркменистана и капитального строительства управления делами аппарата президента.
Прежний руководитель управделами аппарата президента Туркменистана и Кабинета министров Мамметнияз Нурмаммедов был освобожден с этой должности накануне на заседании правительства.
(Автор: Гусейн Гасанов)