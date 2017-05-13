Стал известен соперник азербайджанского боксера в 1/4 финала Исламиады

2017-05-13 14:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стал известен соперник еще одного боксера сборной Азербайджана на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Как сообщает в субботу Федерация бокса Азербайджана, азербайджанский боксер Руфат Гусейнов, который выступает в категории до 49 килограммов, в 1/4 финала встретится c боксером из Ирана Омидом Ахмедсафой.

Соперник Гусейнова в 1/8 финала одержал победу над представителем Турции Толгаханом Озтюрком.

Бой между Руфатом Гусейновым и Омидом Ахмедсафой состоится 15 мая.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)