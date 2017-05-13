В Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших
2017-05-13 14:22 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В курортной зоне Мармарис в провинции Мугла на юго-западе Турции перевернулся автобус с местными туристами, в результате чего погибли 20 и ранены 11 человек, сообщает в субботу агентство "Доган".
На место происшествия направлены спасатели и бригады медслужбы.
Автобус вез туристов из Измира в Муглу.
По словам главы муниципалитета Мармарис Али Аджара, авария произошла из-за ошибки водителя.
(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова
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