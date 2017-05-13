Международный банк Азербайджана обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой (версия 2)

2017-05-13 14:25 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:34)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе реструктуризации внешних обязательств банка на сумму 3,34 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, необходимость в реструктуризации появилась в связи с ущербом, нанесенным из-за резкого снижения цен на нефть и девальваций национальной валюты.

В случае получения одобрения суда, банк получит преимущества в соответствии с законодательством США, включая меры защиты, обеспечивающие приостановление судебных процессов и вмешательство кредиторов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут напрямую переданы государству.

При этом, как отмечается, план реструктуризации будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов.

До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Минфин заявляет, что Азербайджан выпустит государственные облигации в иностранной валюте для замены обязательств МБА перед кредиторами.

Что касается других обязательств банка, в том числе операций по всем вкладам юридических и физических лиц, как граждан страны, так и нерезидентов, то их исполнение будет продолжено в текущем режиме.

Как отметил ранее министр финансов Самир Шарифов, чьи слова приводятся в сообщении, ослабление капитальной и финансовой позиции банка вызывало беспокойство.

"Восстановление финансовой устойчивости МБА имеет важное значение с точки зрения оказания значимых для экономики финансовых услуг. Шаги, которые сейчас предпринимает банк для обеспечения своей финансовой стабильности, очень важны и полностью поддерживаются министерством финансов", - сказал министр.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Ляман Зейналова)