Азербайджан прекрасно организовал Исламиаду - турецкий тренер

2017-05-13 14:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан прекрасно организовал IV Игры исламской солидарности, считает тренер турецкой сборной по каратэ Мурат Делихасан.

"Организация Игр в Баку прекрасная. В 2015 году на Европейских играх Азербайджан также показал такой же высокий уровень организации и гостеприимство", - сказал в субботу журналистам турецкий тренер.

По его мнению, основными соперниками турецких каратистов являются азербайджанские и иранские спортсмены.

"У нас тоже сильная сборная, сегодня мы вышли в финал, и считаю, что стран, с которыми мы не хотели бы встретиться в финале, нет. Мы хотим победить и готовы к любому сопернику", - сказал тренер.

Делихасан подчеркнул, что Азербайджан является сильным соперником, но в тоже время братской для Турции страной.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)