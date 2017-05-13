Доволен своим выступлением на Играх исламской солидарности в Баку - иранский гимнаст

2017-05-13 14:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иранский спортсмен Саедреза Кеиха сказал в субботу журналистам, что доволен своим выступлением на Играх исламской солидарности в Баку.

"У меня неплохо получились вольные упражнения и упражнения на кольцах, но, к сожалению, было падение на параллельных брусьях. Но в целом я доволен", - сказал Кеиха.

Гимнаст сообщил, что в ходе завтрашнего выступления он планирует продемонстрировать абсолютно новый элемент в спортивной гимнастике в упражнениях на коне.

Как сказал Кеиха, он приезжает в Баку уже в третий раз -до этого был на двух кубках мира в 2016 и 2017 годах, а в 2016 году даже стал бронзовым призером.

По его словам, в Баку очень хорошая спортивная инфраструктура, великолепный стадион и замечательная арена гимнастики, где есть все оборудование, необходимое для тренировок гимнастов.

Говоря о достопримечательностях Баку, Кеиха с сожалением отметил, что из-за интенсивных тренировок почти не остается времени на их осмотр, но в целом город очень красивый.

Гимнаст также добавил, что ему нравится азербайджанская кухня, которая, по его словам, похожа на иранскую, к которой он привык.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

( Автор: Елена Косолапова)