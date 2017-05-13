Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала Исламиады

2017-05-13 14:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по боксу.

Выступающий в категории до 75 килограммов азербайджанский боксер Кямран Шахсуварлы в 1/8 финала соревнований в субботу одержал уверенную победу со счетом 5:0 над спортсменом из Гайаны Десмондом Амстердамом.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)